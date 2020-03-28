В воскресенье, 29-го марта, в рамках второго тура Высшей лиги Беларуси «Неман» будет принимать «Витебск». В прошлом первенстве обе команды не порадовали своих болельщиков результатом. Гродненский клуб завершил сезон в середине турнирной таблице, а «северяне» и вовсе боролись за право остаться в элите белорусского футбола.

Примечательно, что за обе команды выступают украинские футболисты. Правда, одного из них мы в воскресенье точно не увидим. Речь идет о полузащитнике Максиме Каленчуке, который только прошедшей зимой пополнил состав «Витебска». В первом туре «северяне» встречались с «Городеей», и украинец дебютировал за витебский коллектив. Первый блин для Каленчука вышел комом: в конце первого тайма украинец получил красную карточку и досрочно отправился в раздевалку. Удаление произошло при счете 1:0 в пользу «Витебска», и «северяне» в меньшинстве сумели сохранить минимальное преимущество.

Кроме Каленчука, за витебский клуб выступает опытный 35-летний украинский защитник Олег Карамушка. В матче против «Городеи» украинец на поле не появился, наблюдая за происходившими событиями со скамейки запасных. В «Немане» нашу страну представляет воспитанник киевского «Динамо» Владимир Коваль. Форвард только 18-го марта текущего года подписал контракт с новым клубом, а уже 21-го дебютировал за гродненцев в поединке против минской «Ислочи». Судьбу противостояния также решил один результативный удар, но, в отличие от «Витебска», гродненцы потерпели поражение. «Олени», также как и их будущие соперники, были вынуждены весь второй тайм играть в меньшинстве: перед перерывом своих партнеров подвел серб Зоран Марушич. В марте игроком «Немана» также стал хорошо известный украинским любителям футбола Гегам Кадимян.

В прошлом чемпионате «Неман» дома с минимальным счетом одолел «Витебск», а на поле «северян» команды сыграли в безголевую ничью. А в общем статистика личных противостояний соперников демонстрирует равенство: 16 побед одержал «Неман», 15 раз успех праздновал «Витебск», 18 матчей победителя не определили.

Ориентировочные составы:

«Неман»: Дударь, Васильев, Легчилин, Стойкович, Слабашевич, Кантария, Якимов, Лешко, Забелин, Кадимян, Коваль.

«Витебск»: Сороко, Скитов, Вандерсон, Теверов, Матвеенко, Клопоцкий, Чалов, Назаренко, Волков, Гуренко, Николаеску.

29 марта, воскресенье