Энергетик-БГУ на выезде выиграл у брестского Руха

В матче второго тура чемпионата Беларуси минский «Энергетик-БГУ» на выезде минимально обыграл «Рух» из Бреста. Единственный мяч забил Даниил Мирошников.
Чемпионат Беларуси, 2 тур
«Рух Брест» – «Энергетик-БГУ» – 0:1
Гол: 0:1 – 43 Мирошников.
«Рух Брест»: Нечаев, Гайдучик, Колпачук, Мигунов, Ковтун, Вильям, Тихоновский, Осучукву, Гречихо, Концевой, Петренко.
«Энергетик-БГУ»: Лесько, Сокол, Шкурдюк, Мавату, Мирошников, Носко, Яхшибоев, Гирс, Тве, Мусаханян, Атеменг.
Благодаря этой победе «Энергетик-БГУ» поднялся на 1-е место в турнирной таблице национального чемпионата, набрав 6 очков. Брестский коллектив с 3 очками располагается на 7-й строчке.
Напомним, ранее «Торпедо-БелАЗ» минимально обыграл «Белшину».
Источник — Sport.ua
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