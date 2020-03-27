Энергетик-БГУ на выезде выиграл у брестского Руха

Завершился еще один поединок 2-го тура чемпионата Беларуси

  • 27.03.2020 21:10
  • 188 просмотров
  • 0 комментариев
Энергетик-БГУ на выезде выиграл у брестского Руха
© instagram.com

В матче второго тура чемпионата Беларуси минский «Энергетик-БГУ» на выезде минимально обыграл «Рух» из Бреста. Единственный мяч забил Даниил Мирошников.

Чемпионат Беларуси, 2 тур

«Рух Брест» – «Энергетик-БГУ» – 0:1
Гол: 0:1 – 43 Мирошников.

«Рух Брест»: Нечаев, Гайдучик, Колпачук, Мигунов, Ковтун, Вильям, Тихоновский, Осучукву, Гречихо, Концевой, Петренко.
«Энергетик-БГУ»: Лесько, Сокол, Шкурдюк, Мавату, Мирошников, Носко, Яхшибоев, Гирс, Тве, Мусаханян, Атеменг.

Благодаря этой победе «Энергетик-БГУ» поднялся на 1-е место в турнирной таблице национального чемпионата, набрав 6 очков. Брестский коллектив с 3 очками располагается на 7-й строчке.

Напомним, ранее «Торпедо-БелАЗ» минимально обыграл «Белшину».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности