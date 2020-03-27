В матче второго тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» минимально обыграл «Белшину». Единственный гол забил Горбачик.
Чемпионат Беларуси, 2 тур
«Торпедо-БелАЗ» – «Белшина» – 1:0
Гол: 1:0 – 50 Горбачик.
«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Устинов, Бордачев, Щербо, Яшин, Хачатурян, Павлюковец, Кухарчик (Николаевич, 58), Габриэл Рамос (Афанасьев, 77), Антилевский, Горбачик (Юсов, 66).
«Белшина»: Туранок, Ясюкевич, Рочев, Кучинский, Одеоибо, Башилов, Глебко (Новик, 70), Скобликов, Бордуков, Салимов (Рекиш, 84), Ковель.
Отметим, что для «Торпедо-БелАЗ» это вторая победа кряду, команда закрепилась на верхней строчке турнирной таблицы. «Белшина» пока идет без набранных очков.
Ранее сообщалось, что «Торпедо-БелАЗ» ввел ограничения в связи с пандемией коронавируса.
Источник — Sport.ua
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