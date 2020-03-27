Белорусский клуб ввел ограничения в связи с пандемией коронавируса

Фанатам «Торпедо-БелАЗ» предлагается располагаться на стадионе на дистанции 1,5 м друг от друга

  • 27.03.2020 18:06
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Белорусский клуб ввел ограничения в связи с пандемией коронавируса
© ФК Торпедо-БелАЗ

Белорусский футбольный клуб «Торпедо-БелАЗ» ввел ряд ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Чемпионат Беларуси — последний из европейских чемпионатов, который продолжают играть. Все остальные первенства приостановлены из-за пандемии.

«1. Приостанавливается работа объектов торговли и общественного питания на территории стадиона. Ввиду установившейся теплой погоды возле стадиона будет организована продажа прохладительных напитков в прозрачной таре емкостью до 1 литра, разрешенных к проносу на стадион.

2. Отменяются все развлекательные мероприятия и работа зон активности на стадионе.

3. Зрителям в возрасте старше 65 лет, а также гражданам с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения футбольных матчей.

4. Дети в возрасте до 16 лет допускаются на стадион только в сопровождении родителей.

5. Посетителям футбольного матча рекомендуется при размещении на трибунах по возможности соблюдать безопасную дистанцию (1,5 м) от других зрителей», — сообщал официальный сайт «Торпедо-БелАЗ».

Во втором туре чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» примет «Белшину».

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Источник — Sport.ua

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