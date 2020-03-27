ЦЫГАНЫК: «Рафаилов построил очень хорошую структуру в Заре»

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык рассказал, что ему известно о причинах ухода гендиректора Сергея Рафаилова из луганской «Зари»:

«Эта история не произошла в один момент. Насколько я понимаю, уже длительное время существовали определенные недоразумения между президентом клуба и генеральным директором. Для меня они, на самом деле, были странными. Я думал, что найдется компромисс.

Я знаю Рафаилова более 10 лет, так же как и Геллера. Их отношения были всегда достаточно сдержанными. Без панибратства, чисто рабочие. За весь период времени они имели недоразумения, но всегда находили компромисс. И когда я месяца три назад узнал, что есть какие-то определенные противоречия, я даже не обратил на это внимание, думая, что скоро это все решится и абсолютно никаких проблем не будет.

Но сейчас ситуация дошла до такого момента, что люди, которые работали вместе много-много лет, расходятся. С одной стороны, это естественная история. С другой стороны, есть усталость друг от друга. Возможно, президент клуба и генеральный директор имеют разное видение ситуации в клубе.

«Заря» очень неплохо зарабатывала на еврокубках, когда попадала в групповую стадию Лиги Европы, продавала футболистов, клубная касса пополнялась. Финансовое положение клуба было на приличном уровне. Сейчас сложная финансовая ситуация у «Зари», но такая же и во всех клубах. Главная задача в том, что надо не брать кого-то, светить и перепродавать, а воспитывать своих футболистов, показывать, что их можно продавать.

Вот Караваев, которого продали в киевское «Динамо» за миллион долларов и получили права на Михайличенко. Но сейчас нет таких денег, которые платили раньше. И это действительно большая проблема. Но я не думаю, что этот вопрос стал ключевым между Геллером и Рафаиловым, ведь люди работали вместе много лет и доверяли друг другу.

Когда Геллер и Рафаилов пришли в «Зарю», это была команда, которая должна была исчезнуть! Ее уже не должно было быть. Предыдущий президент клуба умер, жена не хотела командой заниматься. Клуб был никому не нужен. Пришел Чанцев, затем Вернидуб, набрали игроков из «Шахтера», начали строить команду. И заслуга Рафаилова в этом велика. Он всегда отстаивал свою точку зрения с «Динамо» и «Шахтером». Он построил хорошую структуру. Он уходит, когда команда на втором месте. И тому, кто придет после него, следует держать эту планку.

Для меня этот уход является странным. Но жизнь продолжается. Мне не хотелось бы думать, что там есть какие-то финансовые моменты. Возможно, другие люди повлияли на отношения между Рафаиловым и Геллером».