Виктор СКРИПНИК: «Меня все устраивает в Заре»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник опроверг информацию о переговорах с «Динамо» Киев:

«По «Динамо» уже было опровержение, в том числе со стороны Игоря Суркиса, мне добавить к этому нечего. И я ничему здесь не удивляюсь, сколько я в футболе, столько про себя подобного читаю. Из этой же серии и новость о том, что я мог оказаться в «Локомотиве» и московском «Динамо» – слухи футбола, не более.

Одно могу сказать – у меня действующий контракт с «Зарей», и меня здесь сейчас все устраивает.

Что касается информации о долгах по зарплате, то это не соответствует действительности. Мы сейчас на карантине, трудности есть, как и у любой команды, но они все решаемы, все будет нормально.

Что касается ухода из клуба Сергея Рафаилова, то тут скажу одно – мы все переживаем».