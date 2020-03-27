Виктор СКРИПНИК: «Меня все устраивает в Заре»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник опроверг информацию о переговорах с «Динамо» Киев:
«По «Динамо» уже было опровержение, в том числе со стороны Игоря Суркиса, мне добавить к этому нечего. И я ничему здесь не удивляюсь, сколько я в футболе, столько про себя подобного читаю. Из этой же серии и новость о том, что я мог оказаться в «Локомотиве» и московском «Динамо» – слухи футбола, не более.
Одно могу сказать – у меня действующий контракт с «Зарей», и меня здесь сейчас все устраивает.
Что касается информации о долгах по зарплате, то это не соответствует действительности. Мы сейчас на карантине, трудности есть, как и у любой команды, но они все решаемы, все будет нормально.
Что касается ухода из клуба Сергея Рафаилова, то тут скажу одно – мы все переживаем».
Источник — Footboom
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Вот и я об этом слышал. Обидно будет если этот проект свернется.
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Вот и я об этом слышал. Обидно будет если этот проект свернется.
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