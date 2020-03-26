ТаТоТаке: Скрипником интересовались московские Динамо и Локомотив

В очередном выпуске ток-шоу «ТаТоТаке» ведущий Михаил Спиваковский сообщил о том, что к главному тренеру «Зари» Виктору Скрипнику проявляли интерес клубы РПЛ.
Речь идет о двух московских клубах – «Динамо» и «Локомотиве».
Также Спиваковский сообщил о том, что в контракте Скрипника прописана сумма отступных – 500 тысяч евро.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Скрипник дал согласие на переход в киевское «Динамо».
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Источник — ТаТоТаке
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