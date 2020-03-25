Журналист: Летом Скрипник возглавит Динамо

Наставник «Зари» может заменить Алексея Михайличенко

  • 25.03.2020 17:11
  • 4282 просмотра
  • 36 комментариев
Журналист: Летом Скрипник возглавит Динамо
© zarya-lugansk.com

Журналист «Футбольного формата» Олег Ящук сообщил, что наставник «Зари» Виктор Скрипник летом возглавит киевское «Динамо»:

«Виктор Скрипник летом сменит прописку. По предварительным договоренностям, специалист возглавит «Динамо». Условия сотрудничества фактически были согласованы 24 марта во время видеоконференции при участии Скрипника, Григория и Игоря Суркисов.

Алексей Михайличенко знает о возможной рокировке. Несмотря на эту ротацию, он останется работать в «Динамо». Скорее всего, на должности спортивного директора».

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(13 голосов)

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Комментарии
    Flexandr
    online
      Flexandr, 25.03.2020 18:04
    0
    jekаfunny, 25.03.2020 18:01
    А Заря уже в ЛЧ ?
    Если борьба за 2ое место развернется между Зарей и Динамо, то будет неприятный выбор.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.03.2020 18:01
    0
    Flexandr, 25.03.2020 18:01
    Интересно получается, если это так, то Скрипник по сути сам выбирает теперь, с каким Динамо он будет работать, с пытающимся выйти в Лигу Европы или все же Лиги Чемпионов. Наверное, ему интереснее было бы пощупать Лигу Чемпионов. Не очень красиво и логично по отношению к Заре получается, как ни крути.
    А Заря уже в ЛЧ ?
    Ссылка
    Flexandr
    online
      Flexandr, 25.03.2020 18:01
    0
    Интересно получается, если это так, то Скрипник по сути сам выбирает теперь, с каким Динамо он будет работать, с пытающимся выйти в Лигу Европы или все же Лиги Чемпионов. Наверное, ему интереснее было бы пощупать Лигу Чемпионов. Не очень красиво и логично по отношению к Заре получается, как ни крути.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 25.03.2020 17:59
    0
    Aleks04, 25.03.2020 17:51
    Ну конечно, а ты не знал? Всё уже порешали. Рафаилов по этому и уходит из клуба. Рафаилов работает в клубе с 2009 года, когда Заря впервые за долгое время включилась в серьёзную борьбу за 2-е место, Рафаилов «неожиданно» уходит. ДК ослабляет своих конкурентов. Опять же, я надеюсь что это фейк. Скрипник и дальше будет тренировать Зарю, а в ДК вернётся Ребров.
    Скорее Леонид Буряк вернется работать в Динамо, чем Ребров.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.03.2020 17:59
    0
    Говорят люди знающие уже что это не правда .
    Слишком хорошо чтобы Суркис вдруг одумался и позвал тренера , а не кореша из бани.
    Ссылка
    alexander
      alexander, 25.03.2020 17:56
    0
    Рад за Скрипника!
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.03.2020 17:55
    0
    Aleks04, 25.03.2020 17:51
    Ну конечно, а ты не знал? Всё уже порешали. Рафаилов по этому и уходит из клуба. Рафаилов работает в клубе с 2009 года, когда Заря впервые за долгое время включилась в серьёзную борьбу за 2-е место, Рафаилов «неожиданно» уходит. ДК ослабляет своих конкурентов. Опять же, я надеюсь что это фейк. Скрипник и дальше будет тренировать Зарю, а в ДК вернётся Ребров.
    А можно простой вопрос.
    Просто интересно . Ты бизнес партнёр Суркиса или Геллера ?
    Или работник структуры одного клуба ?
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.03.2020 17:54
    0
    Forever_young_13, 25.03.2020 17:45
    Ну только не тебе, с интеллектом туалетного мыла, тявкать об интеллекте
    А хочешь за тебя отвечу
    Ты , дегенерат, который думает что туалетная вода -это вода из туалета. Так же и с мылом
    Ты такой тупой что тебя даже жалко , реально.
    Все твои шутки были бы не смешными даже будь тебе 16 лет
    А судя по пропитой харе на аватарке, 16 тебе было лет 30 назад .
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    Vipfishman2
      Vipfishman2, 25.03.2020 17:53
    +1
    Forever_young_13, 25.03.2020 17:42
    Пососуля, а что такое "тегнул"
    Хренососина , радуйся - тебя больше не будут пиздить прикладом по тупой голове на пропускных пунктах ... Они закрыты для бамбасян ))) как же это славно - мудачье наподобие тебя перестанет портить воздух в Укараине ... теперь только Лугандония , только родное дерьмо 🤣🤣🤣
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 25.03.2020 17:51
    +1
    jekаfunny, 25.03.2020 17:42
    Серьезно ?
    Ну конечно, а ты не знал? Всё уже порешали. Рафаилов по этому и уходит из клуба. Рафаилов работает в клубе с 2009 года, когда Заря впервые за долгое время включилась в серьёзную борьбу за 2-е место, Рафаилов «неожиданно» уходит. ДК ослабляет своих конкурентов. Опять же, я надеюсь что это фейк. Скрипник и дальше будет тренировать Зарю, а в ДК вернётся Ребров.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.03.2020 17:49
    -1
    Forever_young_13, 25.03.2020 17:45
    Ну только не тебе, с интеллектом туалетного мыла, тявкать об интеллекте
    Вротберун, я не за интеллект твой говорил , а за то что ты умственно отсталый
    Как ты такой дегенерат вообще живёшь на бели свете ?
    Ты ж небось если дверь открывается на себя , будешь в не рожей тыкаться , или пока ее тебе не откроют, или пока от голода не свалишься
    П.С. Что такое туалетное мыло ?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 25.03.2020 17:45
    +1
    jekаfunny, 25.03.2020 17:44
    Господи какое ж ты умственно отсталое
    Ну только не тебе, с интеллектом туалетного мыла, тявкать об интеллекте
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.03.2020 17:44
    0
    Forever_young_13, 25.03.2020 17:42
    Пососуля, а что такое "тегнул"
    Господи какое ж ты умственно отсталое
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.03.2020 17:42
    -1
    Aleks04, 25.03.2020 17:41
    Тут легко догадаться. Суркисы — друзья коломойшы, Геллер — партнёр коломойшы.
    Серьезно ?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 25.03.2020 17:42
    -1
    jekаfunny, 25.03.2020 17:40
    Я не понимаю что это за набор слов , и зачем ты меня тегнул
    Но судя по всему тебя дальнобойщики снова угостили трамадолом , в качестве оплаты за сенсуальные услуги , которые ты им предоставляешь
    Пососуля, а что такое "тегнул"
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 25.03.2020 17:41
    0
    jekаfunny, 25.03.2020 17:33
    Кто дал ?
    Тут легко догадаться. Суркисы — друзья коломойшы, Геллер — партнёр коломойшы.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.03.2020 17:40
    +1
    Forever_young_13, 25.03.2020 17:38
    Далпаёпка Моника поверит только тогда, когда увидит мокрые голубые печати
    Я не понимаю что это за набор слов , и зачем ты меня тегнул
    Но судя по всему тебя дальнобойщики снова угостили трамадолом , в качестве оплаты за сенсуальные услуги , которые ты им предоставляешь
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 25.03.2020 17:38
    -1
    jekаfunny, 25.03.2020 17:30
    Неужели , не поверь пока не увижу приставку « официально»
    Далпаёпка Моника поверит только тогда, когда увидит мокрые голубые печати
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 25.03.2020 17:37
    0
    Я куею. Ну уж нет, пшёл вон Сурок! Вернидуба или Григорчука лучше бери. Нефиг портить Зарю, которой ещё в лч скорее всего играть.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 25.03.2020 17:33
    0
    Было бы круто для Динамо, но Зарю жаль, они заслуживают быть 2-ми в Украине.
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    Aleks04
    online
      Aleks04, 25.03.2020 17:26
    +3
    Надеюсь я не прав, но всё идёт к сливу и потери 2-го места Зари. Рафаилов уходит, вот Скрипник на подходе. Геллеру дали команду не бороться за 2-е место, он послушался.
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    kerch30
    online
      kerch30, 25.03.2020 17:25
    +3
    Рафаилов из-за етого уходит
    Ссылка
    Alexander Andrejtschuk
      Alexander Andrejtschuk, 25.03.2020 17:21
    +3
    здесь можно пожелать только Удачи))и Заре тоже)
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    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 25.03.2020 17:21
    +3
    Если Заря займёт 2 место то Скрипник никуда не уйдёт, зачем ему идти в болото
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 25.03.2020 17:32
    +2
    jekаfunny, 25.03.2020 17:30
    Неужели , не поверь пока не увижу приставку « официально»
    Не увидишь, тут и к гадалке не ходи
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 25.03.2020 17:20
    +2
    Скрипник в Вердере привык к авантюрному,но зрелищному футболу,плюс тренировал молодёжные команды,умеет работать с молодыми игроками,на данный момент в условиях слабенького финансирования Динамо-Скрипник идеальный вариант
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    Vipfishman2
      Vipfishman2, 25.03.2020 17:53
    +1
    Forever_young_13, 25.03.2020 17:42
    Пососуля, а что такое "тегнул"
    Хренососина , радуйся - тебя больше не будут пиздить прикладом по тупой голове на пропускных пунктах ... Они закрыты для бамбасян ))) как же это славно - мудачье наподобие тебя перестанет портить воздух в Укараине ... теперь только Лугандония , только родное дерьмо 🤣🤣🤣
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 25.03.2020 17:51
    +1
    jekаfunny, 25.03.2020 17:42
    Серьезно ?
    Ну конечно, а ты не знал? Всё уже порешали. Рафаилов по этому и уходит из клуба. Рафаилов работает в клубе с 2009 года, когда Заря впервые за долгое время включилась в серьёзную борьбу за 2-е место, Рафаилов «неожиданно» уходит. ДК ослабляет своих конкурентов. Опять же, я надеюсь что это фейк. Скрипник и дальше будет тренировать Зарю, а в ДК вернётся Ребров.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 25.03.2020 17:45
    +1
    jekаfunny, 25.03.2020 17:44
    Господи какое ж ты умственно отсталое
    Ну только не тебе, с интеллектом туалетного мыла, тявкать об интеллекте
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.03.2020 17:40
    +1
    Forever_young_13, 25.03.2020 17:38
    Далпаёпка Моника поверит только тогда, когда увидит мокрые голубые печати
    Я не понимаю что это за набор слов , и зачем ты меня тегнул
    Но судя по всему тебя дальнобойщики снова угостили трамадолом , в качестве оплаты за сенсуальные услуги , которые ты им предоставляешь
    Ссылка
    LeXXX костюк
      LeXXX костюк, 25.03.2020 17:29
    +1
    Уж точно лучше, чем Михайличенко, вот только дадут ли ему Суркисы спокойно создать боеспособную команду. Последним у кого это получалось, был Васильевич. Он своим авторитетом не давал на себя давить этим торгашам сантехникой.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 25.03.2020 17:24
    +1
    Geniyfootball1985, 25.03.2020 17:21
    Если Заря займёт 2 место то Скрипник никуда не уйдёт, зачем ему идти в болото
    Слив сам себе
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 25.03.2020 17:21
    +1
    А якщо Зоря 2 місце займе, який йому сенс? Тільки хіба заради грошей.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.03.2020 17:21
    +1
    а сразу взять Скрыпники, а Лесика не шарпать, чтобы так и оставался спортдиром ума не хватило？
    Ссылка
    Flexandr
    online
      Flexandr, 25.03.2020 18:04
    0
    jekаfunny, 25.03.2020 18:01
    А Заря уже в ЛЧ ?
    Если борьба за 2ое место развернется между Зарей и Динамо, то будет неприятный выбор.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.03.2020 18:01
    0
    Flexandr, 25.03.2020 18:01
    Интересно получается, если это так, то Скрипник по сути сам выбирает теперь, с каким Динамо он будет работать, с пытающимся выйти в Лигу Европы или все же Лиги Чемпионов. Наверное, ему интереснее было бы пощупать Лигу Чемпионов. Не очень красиво и логично по отношению к Заре получается, как ни крути.
    А Заря уже в ЛЧ ?
    Ссылка
    Flexandr
    online
      Flexandr, 25.03.2020 18:01
    0
    Интересно получается, если это так, то Скрипник по сути сам выбирает теперь, с каким Динамо он будет работать, с пытающимся выйти в Лигу Европы или все же Лиги Чемпионов. Наверное, ему интереснее было бы пощупать Лигу Чемпионов. Не очень красиво и логично по отношению к Заре получается, как ни крути.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 25.03.2020 17:59
    0
    Aleks04, 25.03.2020 17:51
    Ну конечно, а ты не знал? Всё уже порешали. Рафаилов по этому и уходит из клуба. Рафаилов работает в клубе с 2009 года, когда Заря впервые за долгое время включилась в серьёзную борьбу за 2-е место, Рафаилов «неожиданно» уходит. ДК ослабляет своих конкурентов. Опять же, я надеюсь что это фейк. Скрипник и дальше будет тренировать Зарю, а в ДК вернётся Ребров.
    Скорее Леонид Буряк вернется работать в Динамо, чем Ребров.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.03.2020 17:59
    0
    Говорят люди знающие уже что это не правда .
    Слишком хорошо чтобы Суркис вдруг одумался и позвал тренера , а не кореша из бани.
    Ссылка
    alexander
      alexander, 25.03.2020 17:56
    0
    Рад за Скрипника!
    Ссылка
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