Журналист: Летом Скрипник возглавит Динамо

Журналист «Футбольного формата» Олег Ящук сообщил, что наставник «Зари» Виктор Скрипник летом возглавит киевское «Динамо»:

«Виктор Скрипник летом сменит прописку. По предварительным договоренностям, специалист возглавит «Динамо». Условия сотрудничества фактически были согласованы 24 марта во время видеоконференции при участии Скрипника, Григория и Игоря Суркисов.

Алексей Михайличенко знает о возможной рокировке. Несмотря на эту ротацию, он останется работать в «Динамо». Скорее всего, на должности спортивного директора».