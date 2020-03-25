Журналист: Летом Скрипник возглавит Динамо

Журналист «Футбольного формата» Олег Ящук сообщил, что наставник «Зари» Виктор Скрипник летом возглавит киевское «Динамо»:
«Виктор Скрипник летом сменит прописку. По предварительным договоренностям, специалист возглавит «Динамо». Условия сотрудничества фактически были согласованы 24 марта во время видеоконференции при участии Скрипника, Григория и Игоря Суркисов.
Алексей Михайличенко знает о возможной рокировке. Несмотря на эту ротацию, он останется работать в «Динамо». Скорее всего, на должности спортивного директора».
Источник — Instagram
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Слишком хорошо чтобы Суркис вдруг одумался и позвал тренера , а не кореша из бани.
Просто интересно . Ты бизнес партнёр Суркиса или Геллера ?
Или работник структуры одного клуба ?
Ты , дегенерат, который думает что туалетная вода -это вода из туалета. Так же и с мылом
Ты такой тупой что тебя даже жалко , реально.
Все твои шутки были бы не смешными даже будь тебе 16 лет
А судя по пропитой харе на аватарке, 16 тебе было лет 30 назад .
Как ты такой дегенерат вообще живёшь на бели свете ?
Ты ж небось если дверь открывается на себя , будешь в не рожей тыкаться , или пока ее тебе не откроют, или пока от голода не свалишься
П.С. Что такое туалетное мыло ?
Но судя по всему тебя дальнобойщики снова угостили трамадолом , в качестве оплаты за сенсуальные услуги , которые ты им предоставляешь
Но судя по всему тебя дальнобойщики снова угостили трамадолом , в качестве оплаты за сенсуальные услуги , которые ты им предоставляешь
Но судя по всему тебя дальнобойщики снова угостили трамадолом , в качестве оплаты за сенсуальные услуги , которые ты им предоставляешь
Слишком хорошо чтобы Суркис вдруг одумался и позвал тренера , а не кореша из бани.
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