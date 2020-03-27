Тарас СТЕПАНЕНКО: «Мой любимый игрок Динамо ушел в Турцию»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко в Инстаграме ответил на вопрос о том, кто является его любимым игроком в «Динамо»:

«Мой любимый игрок «Динамо» ушел в Турцию. К сожалению, его сейчас нет в команде».

Зимой в турецкий «Ризеспор» перешел Денис Гармаш, за этот же клуб выступает еще один экс-динамовец, Николай Морозюк. Еще один игрок «Динамо», Жерсон Родригеш, выступает на правах аренды за «Анкарагюджю».

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» могло подписать Степаненко, когда ему было 18 лет.