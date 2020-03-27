Тарас СТЕПАНЕНКО: «Мой любимый игрок Динамо ушел в Турцию»

Хавбек «Шахтера» ответил на вопрос шуткой

  • 27.03.2020 14:25
  • 4103 просмотра
  • 6 комментариев
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Мой любимый игрок Динамо ушел в Турцию»
© ffu.ua

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко в Инстаграме ответил на вопрос о том, кто является его любимым игроком в «Динамо»:

«Мой любимый игрок «Динамо» ушел в Турцию. К сожалению, его сейчас нет в команде».

Зимой в турецкий «Ризеспор» перешел Денис Гармаш, за этот же клуб выступает еще один экс-динамовец, Николай Морозюк. Еще один игрок «Динамо», Жерсон Родригеш, выступает на правах аренды за «Анкарагюджю».

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» могло подписать Степаненко, когда ему было 18 лет.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    daso37
    online
      daso37, 27.03.2020 15:53
    0
    https://youtu.be/fCuGF0rf0DQ - Крутяк
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.03.2020 15:50
    0
    rosti79, 27.03.2020 15:49
    Киргиза в Англию сватали. И вообще он в последнее время заметно прибавил. Чуть ли не лучший защитник а Украине.
    Полу
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 27.03.2020 15:49
    -1
    Киргиза в Англию сватали. И вообще он в последнее время заметно прибавил. Чуть ли не лучший защитник а Украине.
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 27.03.2020 15:44
    -2
    А тебя никто не купит, дуже грубый игрок, так и закончишь в ШД.
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 27.03.2020 15:43
    0
    За что ж ты его по ногам бил ?
    Ссылка
    ChevChelios
      ChevChelios, 27.03.2020 15:27
    0
    троль)
    Ссылка
    daso37
    online
      daso37, 27.03.2020 15:53
    0
    https://youtu.be/fCuGF0rf0DQ - Крутяк
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.03.2020 15:50
    0
    rosti79, 27.03.2020 15:49
    Киргиза в Англию сватали. И вообще он в последнее время заметно прибавил. Чуть ли не лучший защитник а Украине.
    Полу
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 27.03.2020 15:43
    0
    За что ж ты его по ногам бил ?
    Ссылка
    ChevChelios
      ChevChelios, 27.03.2020 15:27
    0
    троль)
    Ссылка
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