Динамо могло подписать Степаненко, когда ему было 18 лет

Мать полузащитника «Шахера» Тараса Степаненко, Наталия, заявила, что ее сын в свое время мог оказаться в «Динамо»:

«Ему тогда было 18 лет. За ним следил не только «Шахтер», но и «Динамо». Но Тарас получил травму, его прооперировали. И в «Динамо» о нем забыли.

Сын восстанавливался от операции около полугода. Вернулся на поле, но «Динамо» даже не вспоминал. А когда предложил «Шахтер», то «Динамо» сразу вспомнило, мол, мы тебя хотели взять! Но было уже слишком поздно».

Сегодня Тарас Степаненко перенес операцию на мениске.