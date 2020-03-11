Динамо могло подписать Степаненко, когда ему было 18 лет

Хавбек «Шахтера» мог оказаться в «Динамо»

  • 11.03.2020 16:27
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Динамо могло подписать Степаненко, когда ему было 18 лет
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Мать полузащитника «Шахера» Тараса Степаненко, Наталия, заявила, что ее сын в свое время мог оказаться в «Динамо»:

«Ему тогда было 18 лет. За ним следил не только «Шахтер», но и «Динамо». Но Тарас получил травму, его прооперировали. И в «Динамо» о нем забыли.

Сын восстанавливался от операции около полугода. Вернулся на поле, но «Динамо» даже не вспоминал. А когда предложил «Шахтер», то «Динамо» сразу вспомнило, мол, мы тебя хотели взять! Но было уже слишком поздно».

Сегодня Тарас Степаненко перенес операцию на мениске.

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Источник — Динамомания

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