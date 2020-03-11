Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко перенес операцию на колене. Как сообщает пресс-служба клуба, процедуру провели сегодня утром в Лондоне.

Причиной хирургического вмешательства стало повреждение мениска.

По информации медицинского департамента ФК «Шахтер», приблизительные сроки восстановления при такой травме – около 1 месяца.

В текущем сезоне Степаненко провел за «Шахтер» 28 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.