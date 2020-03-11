Степаненко перенес операцию

Один из лидеров «Шахтера» пропусти около месяца

  • 11.03.2020 14:00
  • 2621 просмотр
  • 6 комментариев
Степаненко перенес операцию
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко перенес операцию на колене. Как сообщает пресс-служба клуба, процедуру провели сегодня утром в Лондоне.

Причиной хирургического вмешательства стало повреждение мениска. 

По информации медицинского департамента ФК «Шахтер», приблизительные сроки восстановления при такой травме – около 1 месяца.

В текущем сезоне Степаненко провел за «Шахтер» 28 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(10 голосов)

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Комментарии
    Alex__Romanov
    online
      Alex__Romanov, 11.03.2020 15:06
    0
    Травма на столько серьёзная, что аж в Лондон надо лететь на операцию? У нас такого не делают?
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    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 11.03.2020 14:53
    0
    Тарас Чубак, 11.03.2020 14:08
    Добре, що не став чекати, з головою часу, щоб відновитися для збірної. Але от товарняки з Польщею та Франції будуть без двох основних центра поля. Хотілося б тоді як альтернативу побачити замість Степаненко Харатіна, а замість Малиновського Марлоса. Харатін - Зінченко - Марлос цікавий варіант може бути
    Ще б хотів додати, що впринципі роль Малиновського може зіграти Зінченко, а на роль самого Сашка випустити Коваленка, проте Вітя поки точно не зможе рівноцінно замінити Зіну. Та і сам Зінченко за роки виступу на лз трохи трансформувався як гравець і нам може буде не вистачати дриблінгу та гостроти у центрі поля. Томк, мені здається, перший варіант кращий
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    Макс Максов
      Макс Максов, 11.03.2020 14:40
    +3
    Здоровья Тарас!!!
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    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 11.03.2020 14:15
    +5
    Збірній потрібен, та й шахтарю в лізі європи, швидкого одуження.
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    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 11.03.2020 14:08
    +7
    Добре, що не став чекати, з головою часу, щоб відновитися для збірної. Але от товарняки з Польщею та Франції будуть без двох основних центра поля. Хотілося б тоді як альтернативу побачити замість Степаненко Харатіна, а замість Малиновського Марлоса. Харатін - Зінченко - Марлос цікавий варіант може бути
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 11.03.2020 14:06
    +12
    Скорейшего восстановления и здоровья!
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 11.03.2020 14:06
    +12
    Скорейшего восстановления и здоровья!
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 11.03.2020 14:08
    +7
    Добре, що не став чекати, з головою часу, щоб відновитися для збірної. Але от товарняки з Польщею та Франції будуть без двох основних центра поля. Хотілося б тоді як альтернативу побачити замість Степаненко Харатіна, а замість Малиновського Марлоса. Харатін - Зінченко - Марлос цікавий варіант може бути
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 11.03.2020 14:15
    +5
    Збірній потрібен, та й шахтарю в лізі європи, швидкого одуження.
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 11.03.2020 14:40
    +3
    Здоровья Тарас!!!
    Ссылка
    Alex__Romanov
    online
      Alex__Romanov, 11.03.2020 15:06
    0
    Травма на столько серьёзная, что аж в Лондон надо лететь на операцию? У нас такого не делают?
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 11.03.2020 14:53
    0
    Тарас Чубак, 11.03.2020 14:08
    Добре, що не став чекати, з головою часу, щоб відновитися для збірної. Але от товарняки з Польщею та Франції будуть без двох основних центра поля. Хотілося б тоді як альтернативу побачити замість Степаненко Харатіна, а замість Малиновського Марлоса. Харатін - Зінченко - Марлос цікавий варіант може бути
    Ще б хотів додати, що впринципі роль Малиновського може зіграти Зінченко, а на роль самого Сашка випустити Коваленка, проте Вітя поки точно не зможе рівноцінно замінити Зіну. Та і сам Зінченко за роки виступу на лз трохи трансформувався як гравець і нам може буде не вистачати дриблінгу та гостроти у центрі поля. Томк, мені здається, перший варіант кращий
    Ссылка
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