Степаненко получил травму и не сыграет с Вольфсбургом

Полузащитник «Шахтера» испытывает проблемы с мениском

  • 08.03.2020 18:57
  • 4682 просмотра
  • 22 комментария
Степаненко получил травму и не сыграет с Вольфсбургом
© ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Хавбек «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко получил травму мениска. Из-за этого повреждения Степаненко не сыграл в матче 22-го тура УПЛ с «Колосом» (4:3). Сроки восстановления игрока неизвестны.

По информации источника, 30-летний полузащитник не сыграет в выездном матче Лиги Европы с «Вольфсбургом», который состоится 12 марта. Также под вопросом участие игрока в ответном матче Лиги Европы и товарищеских матчах с Францией (27 марта) и Польшей (31 марта).

Состав сборной Украины на матчи с Францией и Польшей здесь.

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Источник — Football.ua

(29 голосов)

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Комментарии
    romanchik.8406
    online
      romanchik.8406, 08.03.2020 20:14
    +1
    Джерело пиздобольное.. Всё норм со Степой..Это точно..
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 08.03.2020 20:13
    -1
    да здесь Харатин в самый раз,можно было б попробывать.
    Ссылка
    SEPULTARA
      SEPULTARA, 08.03.2020 20:11
    -3
    Александр Шевченко, 08.03.2020 19:46
    Та сборной и так будет кранты. Половина не играет, половина с травмами или только после них, без формы будет. На Евро нас снова ждет попа, и потом снова будет понос в сторону команды, как обычно от болел, которые завысили ожидания после того, как дважды грубо говоря отскочили от Португалии,один раз от Сербии и два раза от Люксов. По игре этой сборной можно только один матч в актив занести, матч с Сербией во Львове и все по сути, но болелы у нас так поверили в эту сборную в этих матвиенок, степаненок, крывцовых, реальный уровень, например двоих сегодня мы увидели с Колосом.
    Во ты пессимист-сепаратист
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.03.2020 20:04
    +1
    Тарасу скорейшего выздоровления
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 08.03.2020 19:46
    -3
    © УАФ– М а ф і я! , 08.03.2020 19:31
    В первую очередь, это серьезная потеря для сборной Украины. Кто вместо него играть будет, никакущий Сидорчук?
    Та сборной и так будет кранты. Половина не играет, половина с травмами или только после них, без формы будет. На Евро нас снова ждет попа, и потом снова будет понос в сторону команды, как обычно от болел, которые завысили ожидания после того, как дважды грубо говоря отскочили от Португалии,один раз от Сербии и два раза от Люксов. По игре этой сборной можно только один матч в актив занести, матч с Сербией во Львове и все по сути, но болелы у нас так поверили в эту сборную в этих матвиенок, степаненок, крывцовых, реальный уровень, например двоих сегодня мы увидели с Колосом.
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 08.03.2020 19:46
    +4
    Тарасу скорейшего выздоровления
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 19:39
    0
    Zport., 08.03.2020 19:22
    Потеря для фк ордло
    Это ты потеря для общества
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 19:38
    0
    Trasher311987, 08.03.2020 19:06
    Это серьезно.
    Жесть Шеве надо срочно наигрывать кого то.
    Потому что это травма у Тараса хреновая.
    Есть Харатин.... ну и резервные сидорчуки-буяльские
    Ссылка
    zzg77
      zzg77, 08.03.2020 19:32
    -7
    Нет на Колос Шарана - он бы не позволил своим игрокам травмировать игроков Шахтёра!
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 08.03.2020 19:31
    +4
    Для Копанки может быть решающей потерей.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 08.03.2020 19:31
    0
    Zport., 08.03.2020 19:22
    Потеря для фк ордло
    В первую очередь, это серьезная потеря для сборной Украины. Кто вместо него играть будет, никакущий Сидорчук?
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 08.03.2020 19:28
    -6
    надо с киргизии ещё одного токого заказать.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 08.03.2020 19:26
    +1
    С Вольфсбургом, то таке. Главное чтоб к официальным матчам сборной Украины восстановился. У нас нет ему равноценной замены в сборной
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 08.03.2020 19:22
    -9
    Потеря для фк ордло
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
      Дмитрий Украинский, 08.03.2020 19:12
    +9
    это серьезная потеря!
    Ссылка
    Макс Максов
    online
      Макс Максов, 08.03.2020 19:11
    +3
    Это очень тревожно! Походу в центре будет трио: Коваленко, Патрик, Антонио. Техника это конечно круто, но чистого разрушителя нету!
    Ссылка
    barca_messi
    online
      barca_messi, 08.03.2020 19:09
    -4
    Эх, Степаныч! Сдался тебе тот финт в матче с Бенфикой 😉
    Ссылка
    Demon
      Demon, 08.03.2020 19:08
    +10
    Это очень плохо!!! Скорейшего выздоровления!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.03.2020 19:06
    +16
    Это серьезно.
    Жесть Шеве надо срочно наигрывать кого то.
    Потому что это травма у Тараса хреновая.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 08.03.2020 19:06
    +11
    Большая потеря как для команды так и сборной
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.03.2020 19:06
    +16
    Это серьезно.
    Жесть Шеве надо срочно наигрывать кого то.
    Потому что это травма у Тараса хреновая.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 08.03.2020 19:06
    +11
    Большая потеря как для команды так и сборной
    Ссылка
    Demon
      Demon, 08.03.2020 19:08
    +10
    Это очень плохо!!! Скорейшего выздоровления!!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 19:01
    +10
    Ухххх блин.. жаль
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
      Дмитрий Украинский, 08.03.2020 19:12
    +9
    это серьезная потеря!
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 08.03.2020 19:03
    +7
    Жесть(((
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 08.03.2020 19:46
    +4
    Тарасу скорейшего выздоровления
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 08.03.2020 19:31
    +4
    Для Копанки может быть решающей потерей.
    Ссылка
    Макс Максов
    online
      Макс Максов, 08.03.2020 19:11
    +3
    Это очень тревожно! Походу в центре будет трио: Коваленко, Патрик, Антонио. Техника это конечно круто, но чистого разрушителя нету!
    Ссылка
    romanchik.8406
    online
      romanchik.8406, 08.03.2020 20:14
    +1
    Джерело пиздобольное.. Всё норм со Степой..Это точно..
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.03.2020 20:04
    +1
    Тарасу скорейшего выздоровления
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 08.03.2020 19:26
    +1
    С Вольфсбургом, то таке. Главное чтоб к официальным матчам сборной Украины восстановился. У нас нет ему равноценной замены в сборной
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 19:39
    0
    Zport., 08.03.2020 19:22
    Потеря для фк ордло
    Это ты потеря для общества
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 19:38
    0
    Trasher311987, 08.03.2020 19:06
    Это серьезно.
    Жесть Шеве надо срочно наигрывать кого то.
    Потому что это травма у Тараса хреновая.
    Есть Харатин.... ну и резервные сидорчуки-буяльские
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 08.03.2020 19:31
    0
    Zport., 08.03.2020 19:22
    Потеря для фк ордло
    В первую очередь, это серьезная потеря для сборной Украины. Кто вместо него играть будет, никакущий Сидорчук?
    Ссылка
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