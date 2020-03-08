Степаненко получил травму и не сыграет с Вольфсбургом

Хавбек «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко получил травму мениска. Из-за этого повреждения Степаненко не сыграл в матче 22-го тура УПЛ с «Колосом» (4:3). Сроки восстановления игрока неизвестны.
По информации источника, 30-летний полузащитник не сыграет в выездном матче Лиги Европы с «Вольфсбургом», который состоится 12 марта. Также под вопросом участие игрока в ответном матче Лиги Европы и товарищеских матчах с Францией (27 марта) и Польшей (31 марта).
Состав сборной Украины на матчи с Францией и Польшей здесь.
Источник — Football.ua
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Жесть Шеве надо срочно наигрывать кого то.
Потому что это травма у Тараса хреновая.
Жесть Шеве надо срочно наигрывать кого то.
Потому что это травма у Тараса хреновая.
Жесть Шеве надо срочно наигрывать кого то.
Потому что это травма у Тараса хреновая.
Жесть Шеве надо срочно наигрывать кого то.
Потому что это травма у Тараса хреновая.
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