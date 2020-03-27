ВИДЕО. Украинский снайпер. Аталанта вспомнила точные выстрелы Малиновского

Украинский полузащитник успел забить несколько красивых мячей в сезоне

  • 27.03.2020 13:18
  • 1116 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Украинский снайпер. Аталанта вспомнила точные выстрелы Малиновского
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

«Аталанта» опубликовала небольшую нарезку точных выстрелов украинского полузащитника Руслана Малиновского.

В подборку попали три точных удара Руслана из-за пределов штрафной площади.

Напомним, Малиновский в текущем сезоне провел 31 матч в составе «Аталанты», забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

Calcio Atalanta: С какой стати Аталанте продавать Малиновского конкуренту?

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

(1 голос)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.03.2020 14:18
    +1
    Ну тут по фактам!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.03.2020 14:18
    +1
    Ну тут по фактам!
    Ссылка
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