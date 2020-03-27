ВИДЕО. Украинский снайпер. Аталанта вспомнила точные выстрелы Малиновского

«Аталанта» опубликовала небольшую нарезку точных выстрелов украинского полузащитника Руслана Малиновского.
В подборку попали три точных удара Руслана из-за пределов штрафной площади.
Напомним, Малиновский в текущем сезоне провел 31 матч в составе «Аталанты», забил 5 голов и отдал 3 ассиста.
Calcio Atalanta: С какой стати Аталанте продавать Малиновского конкуренту?
The Ukrainian sniper 🇺🇦🎯#Malinovskyi #GoAtalantaGo ⚫️🔵#BergAMO #molamia pic.twitter.com/QUEt0bTa5o— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 26, 2020
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Источник — ФК Аталанта Бергамо
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