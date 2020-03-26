Calcio Atalanta: С какой стати Аталанте продавать Малиновского конкуренту?

Портал Calcio Atalanta довольно резко отреагировал на новость о том, что полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский оказался в шорт-листе «Фиорентины».

Издание считает, что клуб из Бергамо наверняка не отпустит украинского хавбека в стан «фиалок».

«Сказочные сновидения – прекрасная штука, но некоторые из них могут спровоцировать падение с кровати во время пробуждения. Есть один большой вопрос: с какой стати «Аталанта» должна лишаться ключевого исполнителя, чтобы усилить конкурента?», – пишет журналист Симоне Форнони.

Напомним, Малиновский в текущем сезоне провел 31 матч в составе «Аталанты», забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с бергамасками действует до лета 2024 года.