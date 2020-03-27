Ретроматч. Украина – Франция, 1999 год

27 марта в 20:00 должен был состояться контрольный матч между сборными Франции и Украины, который был отменен из-за пандемии коронавируса (COVID-19).

Любопытно, что ровно 21 год назад на этом же стадионе сборные Франции и Украины играли матч квалификационного цикла чемпионата Европы 2000. Сборная Украины под руководством Йожефа Сабо была лидером 4-й отборочной группы. А будущие чемпионы Европы 2000 занимали лишь 2-е место и им нужно было побеждать.

Что из этого получилось – смотрите в 20:00 по Киеву.