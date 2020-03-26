ВИДЕО. Изнер – Маю. Самый длинный матч в истории тенниса

Вспоминаем эпичную битву на Уимблдоне

  • 26.03.2020 22:22
  • 353 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Изнер – Маю. Самый длинный матч в истории тенниса

Во время карантина поклонникам тенниса только и остается, что пересматривать великие битвы прошлого.

Официальный канал Уимблдона предлагает вспомнить матч первого раунда 10-летней давности между Николя Маю и Джоном Изнером. Он стал самым длинным в истории тенниса - 11 часов и 5 минут:

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Источник — YouTube

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Комментарии
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 26.03.2020 23:10
    0
    ещё два часа
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 26.03.2020 23:08
    0
    кошмар
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    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 26.03.2020 23:03
    0
    53:53
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 26.03.2020 23:10
    0
    ещё два часа
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 26.03.2020 23:08
    0
    кошмар
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 26.03.2020 23:03
    0
    53:53
    Ссылка
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