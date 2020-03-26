ВИДЕО. Изнер – Маю. Самый длинный матч в истории тенниса

Во время карантина поклонникам тенниса только и остается, что пересматривать великие битвы прошлого.

Официальный канал Уимблдона предлагает вспомнить матч первого раунда 10-летней давности между Николя Маю и Джоном Изнером. Он стал самым длинным в истории тенниса - 11 часов и 5 минут: