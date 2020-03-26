ФОТО. Как менялся внешний вид мячей, которыми играли на чемпионатах мира

Мяч — неотъемлемая часть каждого футбольного состязания. На каждом чемпионате мира, начиная с 1930-го года, был свой уникальный мяч, который создавался специально для соревнований.
Предлагаем вашему вниманию историю эволюции мячей чемпионатов мира — с 1930-го по 2018-й годы.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.