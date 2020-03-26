ФОТО. Как менялся внешний вид мячей, которыми играли на чемпионатах мира

Мяч — неотъемлемая часть каждого футбольного состязания. На каждом чемпионате мира, начиная с 1930-го года, был свой уникальный мяч, который создавался специально для соревнований.

Предлагаем вашему вниманию историю эволюции мячей чемпионатов мира — с 1930-го по 2018-й годы.