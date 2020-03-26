ФОТО. Как менялся внешний вид мячей, которыми играли на чемпионатах мира

С 1930-го года на каждом турнире был свой уникальный мяч

  • 26.03.2020 19:53
  • 2197 просмотров
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ФОТО. Как менялся внешний вид мячей, которыми играли на чемпионатах мира
© stoneforest.ru. Adidas Telstar 18

Мяч — неотъемлемая часть каждого футбольного состязания. На каждом чемпионате мира, начиная с 1930-го года, был свой уникальный мяч, который создавался специально для соревнований.

Предлагаем вашему вниманию историю эволюции мячей чемпионатов мира — с 1930-го по 2018-й годы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All World Cups matchballs are here 👀

Публикация от INSIDE GLOBAL (@inside_global)

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