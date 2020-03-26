Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Динамо должно быть на первом месте»

Хавбек «Динамо» - о противостоянии с «Шахтером»

  • 26.03.2020 19:23
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Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Динамо должно быть на первом месте»
© ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский поделился своим мнением по поводу того, почему команде не удается прервать гегемонию «Шахтера»:

– Почему болельщики «Динамо» так сильно хейтят команду?
– От любви до ненависти один шаг. В нашу сторону много негатива, да. Может, потому, что мы не играем в Лиге чемпионов или потому, что «Шахтер» уже несколько лет подряд занимает первое место.

Не хочу повторяться о молодой команде. Но так и есть, если взять средний возраст: какой у нас, а какой у «Шахтера». Уверен, у нас все получится. Потому что «Динамо» должно быть на первом месте. 

– Чего вам не хватает? 
– Сложно сказать. Если взять сильных футболистов, то они у нас есть. Тот же Цыганков, Миколенко, Бурда.

– Если посмотреть на таблицу, то разница между «Шахтером» и «Динамо» существенная. Вот вы выходите на матч с «Шахтером». Чувствуете, что это совсем другой уровень? 
– Когда играем с «Шахтером», то моментами мы лучше, чем они. Просто не хватает стабильности с более слабыми соперниками, чем «Шахтер». У нас много молодежи. Если брать матчи с «Шахтером», то не скажу, что между нами есть какая-то разница.

Ранее Андриевский заявил, что считает Сергея Реброва классным тренером.

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Источник — Трибуна

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