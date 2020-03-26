Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Ребров – классный тренер»

25-летний хавбек рассказал о том, как принял решение перейти из «Зари» в «Динамо».
«Когда подписывал контракт с «Динамо», боялся – понимал, какая конкуренция. Было много иностранцев. Сидел в кабинете и мне дали трубку, на связи был Ребров. Он сказал, что все хорошо, знает мои качества. Я сразу согласился, ведь такие слова говорил тренер «Динамо».
Не скажу, что не подошел ему. В тот момент было много иностранцев в центре поля, тот же Сережа Рыбалка. Мы с Яремчуком ездили на сборы, играли там. Не знаю, почему в итоге не получилось, но тренер он классный. Очень нравилось работать и с ним, и с Висенте в дубле», - сказал Андриевский.
В нынешнем сезоне Александр Андриевский сыграл за «Динамо» два матча.
Источник — Трибуна
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