Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Ребров – классный тренер»

25-летний хавбек рассказал о том, как принял решение перейти из «Зари» в «Динамо».

«Когда подписывал контракт с «Динамо», боялся – понимал, какая конкуренция. Было много иностранцев. Сидел в кабинете и мне дали трубку, на связи был Ребров. Он сказал, что все хорошо, знает мои качества. Я сразу согласился, ведь такие слова говорил тренер «Динамо».

Не скажу, что не подошел ему. В тот момент было много иностранцев в центре поля, тот же Сережа Рыбалка. Мы с Яремчуком ездили на сборы, играли там. Не знаю, почему в итоге не получилось, но тренер он классный. Очень нравилось работать и с ним, и с Висенте в дубле», - сказал Андриевский.

В нынешнем сезоне Александр Андриевский сыграл за «Динамо» два матча.