Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Ребров – классный тренер»

Полузащитник «Динамо» - о периоде работы с Сергеем Ребровым

  • 26.03.2020 16:40
  • 362 просмотра
  • 1 комментарий
Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Ребров – классный тренер»
© ФК Динамо. Александр Андриевский

25-летний хавбек рассказал о том, как принял решение перейти из «Зари» в «Динамо».

«Когда подписывал контракт с «Динамо», боялся – понимал, какая конкуренция. Было много иностранцев. Сидел в кабинете и мне дали трубку, на связи был Ребров. Он сказал, что все хорошо, знает мои качества. Я сразу согласился, ведь такие слова говорил тренер «Динамо».

Не скажу, что не подошел ему. В тот момент было много иностранцев в центре поля, тот же Сережа Рыбалка. Мы с Яремчуком ездили на сборы, играли там. Не знаю, почему в итоге не получилось, но тренер он классный. Очень нравилось работать и с ним, и с Висенте в дубле», - сказал Андриевский.

В нынешнем сезоне Александр Андриевский сыграл за «Динамо» два матча.

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Источник — Трибуна

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 26.03.2020 16:53
    0
    Ребров то редкое исключение из правил. До сих пор жалею что он покинул Динамо!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 26.03.2020 16:53
    0
    Ребров то редкое исключение из правил. До сих пор жалею что он покинул Динамо!
    Ссылка
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