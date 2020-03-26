Виталий РЕВА: «Опытные вратари быстрее выйдут из пике, чем молодые»

Тренер голкиперов молодежной сборной Украины Виталий Рева поделился мнением о влиянии карантина на функциональную готовность игроков.

— Молодым вратарям будет сложнее вернуть форму после длительной паузы?

— Ваш вопрос очень актуален. В принципе, у всех ребят бывает отпуск, который длится месяц, а то и больше. Надеюсь, что нынешняя пауза длиннее не будет, но опытным вратарям действительно будет проще войти в игровой ритм. Все дело в количестве повторений тех или иных приемов, которые были у голкипера. Все это заложено в механике вратаря. В связи с этим молодежи будет чуть сложнее. Опытные исполнители быстрее выйдут из пике, ведь повторение — мать учения. В любом случае, перед клубными тренерами стоит непростая задача — у всех ребят разные возможности для индивидуальной работы. В сборной мы с такими проблемами не сталкиваемся.