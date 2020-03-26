В пятницу, 27 марта, состоится матч 2-го тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют «Торпедо-БелАЗ» и «Белшина».
Поединок пройдет в Жодине на стадионе «Торпедо». Начало встречи в 17:00 по Киеву.
Торпедо-БелАЗ – Белшина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
В Украине матч в прямом эфире покажет телеканал «Спорт 1».
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Источник — Sport.ua
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