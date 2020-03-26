ТК Футбол 1/2/3 хотели приобрести права на трансляцию чемпионата Беларуси

Шеф-продюсер телеканалов признался, что такой шаг рассматривался

  • 26.03.2020 08:46
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ТК Футбол 1/2/3 хотели приобрести права на трансляцию чемпионата Беларуси
© ТК Футбол 1/2/3. Иван Гресько

Шеф-продюсер телеканалов «Футбол 1/2/3» Иван Гресько рассказал в эфире программы #ЗалишайсязФутболом, что на повестке дня стоял вопрос о приобретении прав на показ чемпионата Беларуси, который несмотря на пандемию коронавируса отыграл стартовый тур нового сезона.
 
«Человечество столкнулось с тем, чего раньше не было. 5 дней назад президент Турции Эрдоган предлагал УЕФА провести Евро-2020 у себя, раскритиковав европейских политиков вместе со всей системой Евросоюза, которые ничего не могут поделать. Вчера целый день турки говорили о коронавирусе у Фатиха Терима.
 
COVID-19 не обойдет Беларусь, она зайдет повсюду. Весь мир закрыл стадионы, Беларусь - нет. У нас на канале стоял вопрос: «Давайте купим чемпионат Беларуси». Такая засуха и футбольный голод, что Беларусь кажется красной икрой.
 
Сейчас неуместно говорить о целесообразности проведения матчей при пустых трибунах. Мы не можем пойти против решения руководства государства. Вместе с футболом остановилась вся деятельность: телеиндустрия, агентская, спонсорская. Мы сейчас только осознали масштабы последствий, которые поставили футбол на паузу», – сказал Гресько.

Ранее сообщалось, что чемпионат Беларуси не будет приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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Источник — Футбол 1/2/3

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