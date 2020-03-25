Малиновский получил от Аталанты необычный подарок

«Аталанта» во время пандемии коронавируса, которая бушует во всем мире и Италии, решила поддержать своих игроков.

Жена Руслана Малиновского – Роксана на своей странице в Instagram опубликовала фото подарка – современной беговой дорожки, которую клуб отправил украинскому полузащитнику. Такие же подарки получили и остальные игроки клуба.

Отметим, что «Аталанта» оказалась в эпицентре эпидемии в Бергамо. Ранее жена Малиновского рассказала об ужесточении карантина в Бергамо. Сейчас запрещено выходить из дома, парки и скверы закрыты, в супермаркет может ходить один член семьи. За прогулки без причины – штраф 5000 евро.