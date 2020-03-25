Малиновский получил от Аталанты необычный подарок

Клуб решил поддержать своих игроков во время карантина

  • 25.03.2020 16:40
  • 3334 просмотра
  • 2 комментария
Малиновский получил от Аталанты необычный подарок
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

«Аталанта» во время пандемии коронавируса, которая бушует во всем мире и Италии, решила поддержать своих игроков.

Жена Руслана Малиновского – Роксана на своей странице в Instagram опубликовала фото подарка – современной беговой дорожки, которую клуб отправил украинскому полузащитнику. Такие же подарки получили и остальные игроки клуба.

Отметим, что «Аталанта» оказалась в эпицентре эпидемии в Бергамо. Ранее жена Малиновского рассказала об ужесточении карантина в Бергамо. Сейчас запрещено выходить из дома, парки и скверы закрыты, в супермаркет может ходить один член семьи. За прогулки без причины – штраф 5000 евро.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 25.03.2020 17:28
    +3
    це не подарунок а важкі тренування
    Ссылка
    dedpixto
    online
      dedpixto, 25.03.2020 16:56
    +3
    А что же в этом подарке необычного? Вот кабриолет был бы необычным подарком, а беговая дорожка, когда нельзя выходить на улицу - это намёк на то, что пахать нужно дома.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 25.03.2020 17:28
    +3
    це не подарунок а важкі тренування
    Ссылка
    dedpixto
    online
      dedpixto, 25.03.2020 16:56
    +3
    А что же в этом подарке необычного? Вот кабриолет был бы необычным подарком, а беговая дорожка, когда нельзя выходить на улицу - это намёк на то, что пахать нужно дома.
    Ссылка
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