Ибрагимович может стать футбольным агентом

Контракт Златана Ибрагимовича с «Миланом» истекает в конце нынешнего сезона, после чего 38-летний швед может завершить карьеру.

Ибрагимович уже думает над тем, чем будет заниматься после завершения карьеры игрока. Работа тренером его мало интересует, поэтому Златан всерьез рассматривает возможность того, чтобы стать футбольным агентом.

В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 3 гола и 1 ассист в 8 матчах Серии А.