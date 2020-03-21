Ибрагимович летом может завершить карьеру

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в ближайшее время может объявить о завершении карьеры.

По информации La Gazzetta dello Sport, шведский футболист закончит карьеру игрока ближайшим летом.

Напомним, Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе текущего года, сыграв за это время 10 матчей (4 гола, 1 ассист).

Ранее сообщалось, что руководство «россо-нери» пытается продлить контракт со Златаном.