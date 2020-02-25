Милан пытается продлить контракт с Ибрагимовичем

«Милан» намерен сохранить в составе форварда Златана Ибрагимовича.
Текущий контракт футболиста истекает летом, но может быть автоматически продлен, если клуб выйдет в Лигу чемпионов по итогам чемпионата.
Как сообщает Tuttosport, представители «Милана» начали переговоры о продлении контракта с Ибрагимовичем, которое не будет зависеть от попадания команды в Лигу чемпионов. Отмечается, что форвард открыт к переговорам.
В этом сезоне Ибрагимович сыграл 9 матчей за «Милан», забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
Читайте также: Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я никогда не уходил из Милана».
Источник — Tuttosport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.