Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я никогда не уходил из Милана»

38-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович помог своей команде победить «Торино» (4:2) в поединке 1/4 финала Кубка Италии.

Ибрагимович вышел на поле на 65-й минуте вместо Пентека и на 108-й минуте установил окончательный счет в матче — 4:2 в пользу «Милана».

«Я никогда не уходил из «Милана», — написал Златан в Instagram.

Ибрагимович защищал цвета «Милана» с 2010-го по 2012-й годы.