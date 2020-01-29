Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я никогда не уходил из Милана»

38-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович помог своей команде победить «Торино» (4:2) в поединке 1/4 финала Кубка Италии.
Ибрагимович вышел на поле на 65-й минуте вместо Пентека и на 108-й минуте установил окончательный счет в матче — 4:2 в пользу «Милана».
«Я никогда не уходил из «Милана», — написал Златан в Instagram.
Ибрагимович защищал цвета «Милана» с 2010-го по 2012-й годы.
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Источник — Instagram
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