Барселона хочет продать 8 игроков летом

В клубе грядет масштабная чистка

  • 25.03.2020 15:29
  • 951 просмотр
  • 3 комментария
Барселона хочет продать 8 игроков летом
© ФК Барселона. Антуан Гризманн

Летом «Барселона» планирует масштабное усиление состава: будут приобретены 5 игроков в оборону, полузащиту и атаку.

При этом приостановка футбольного сезона серьезно бьет по финансовым возможностям «Барселоны».

Чтобы получить необходимые средства на усиление состава, «Барселона» готова продать или отдать в аренду 8 своих игроков. Это Иван Ракитич, Антуан Гризманн , Артуро Видаль, Филиппе Коутиньо,  Самюэль Умтити, Мартин Брэйтуэйт, Хуниор Фирпо и Нето.

Ранее сообщалось о том, что у «Барселоны» нет предложений по поводу покупки Коутиньо.

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Источник — Sport.es

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.03.2020 16:22
    -1
    Скажите а бородатого гнома который в центре поля стоит и мяч просит никто не хочет продать?
    Посмешищем стала команда.
    Ещё где то 3 года будет такое.
    Потому что гном хочет сыграть в катаре. На ЧМ.
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    VladiMir1505
    online
      VladiMir1505, 25.03.2020 15:48
    -3
    Продать Месси и всё!
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    baich
      baich, 25.03.2020 15:36
    +3
    Мартин Брэйтуэйт - только пришел, сыграл 2 игры и уже продать? Вы там больные совсем? Гризманн единственный из напов кто отрабатывает и в обороне и атаке. Найдите ему его место на поле! Он трудяга! Видаль мне всегда нравился, если он может отыграть тайм спокойно нахрена его продавать? От него за тайм больше пользы чем от остальных за 2! Купили уже Де Йонга, что он делает на поле не понятно...
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    baich
      baich, 25.03.2020 15:36
    +3
    Мартин Брэйтуэйт - только пришел, сыграл 2 игры и уже продать? Вы там больные совсем? Гризманн единственный из напов кто отрабатывает и в обороне и атаке. Найдите ему его место на поле! Он трудяга! Видаль мне всегда нравился, если он может отыграть тайм спокойно нахрена его продавать? От него за тайм больше пользы чем от остальных за 2! Купили уже Де Йонга, что он делает на поле не понятно...
    Ссылка
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