Барселона хочет продать 8 игроков летом

Летом «Барселона» планирует масштабное усиление состава: будут приобретены 5 игроков в оборону, полузащиту и атаку.
При этом приостановка футбольного сезона серьезно бьет по финансовым возможностям «Барселоны».
Чтобы получить необходимые средства на усиление состава, «Барселона» готова продать или отдать в аренду 8 своих игроков. Это Иван Ракитич, Антуан Гризманн , Артуро Видаль, Филиппе Коутиньо, Самюэль Умтити, Мартин Брэйтуэйт, Хуниор Фирпо и Нето.
Ранее сообщалось о том, что у «Барселоны» нет предложений по поводу покупки Коутиньо.
Источник — Sport.es
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Посмешищем стала команда.
Ещё где то 3 года будет такое.
Потому что гном хочет сыграть в катаре. На ЧМ.
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