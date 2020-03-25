Барселона хочет продать 8 игроков летом

Летом «Барселона» планирует масштабное усиление состава: будут приобретены 5 игроков в оборону, полузащиту и атаку.

При этом приостановка футбольного сезона серьезно бьет по финансовым возможностям «Барселоны».

Чтобы получить необходимые средства на усиление состава, «Барселона» готова продать или отдать в аренду 8 своих игроков. Это Иван Ракитич, Антуан Гризманн , Артуро Видаль, Филиппе Коутиньо, Самюэль Умтити, Мартин Брэйтуэйт, Хуниор Фирпо и Нето.

Ранее сообщалось о том, что у «Барселоны» нет предложений по поводу покупки Коутиньо.