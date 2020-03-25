У Барселоны нет предложений по Коутиньо

У каталонской «Барселоны» нет ни одного предложения о покупке 27-летнего бразильского вингера Филиппе Коутиньо будущим летом.

Текущий сезон Коутиньо проводит в аренде в мюнхенской «Баварии», за которую провел 32 матча во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач. Наиболее вероятно, что в следующем сезоне «Барселона» также отдаст футболиста в аренду.

Контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €70 миллионов.