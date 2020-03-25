Бум на ставках чемпионата Беларуси. Объем вырос в 14 раз

Чемпионат Беларуси по футболу остается единственным в Европе и практически единственным в мире, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

В стране зафиксировали ожидаемый, но очень большой бум ставок на матчи чемпионата Беларуси.

«По итогам первого тура чемпионата Беларуси по футболу по сравнению с первым туром прошлогоднего чемпионата мы фиксируем рост оборота ставок в 13,7 раза», - сказал Максим Афанасьев, заместитель директора «Лиги Ставок».

Украинский телеканал Спорт 1 покажет все 8 матчей 2-го тура чемпионата Беларуси.