Бум на ставках чемпионата Беларуси. Объем вырос в 14 раз

Чемпионат Беларуси спасает всех

  • 25.03.2020 14:33
  • 432 просмотра
  • 1 комментарий
Бум на ставках чемпионата Беларуси. Объем вырос в 14 раз
© pressball.by

Чемпионат Беларуси по футболу остается единственным в Европе и практически единственным в мире, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

В стране зафиксировали ожидаемый, но очень большой бум ставок на матчи чемпионата Беларуси.

«По итогам первого тура чемпионата Беларуси по футболу по сравнению с первым туром прошлогоднего чемпионата мы фиксируем рост оборота ставок в 13,7 раза», - сказал Максим Афанасьев, заместитель директора «Лиги Ставок».

Украинский телеканал Спорт 1 покажет все 8 матчей 2-го тура чемпионата Беларуси.

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Источник — Прессбол

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 25.03.2020 14:47
    +2
    Неудивительно-большинство ставочников ставит на всё,что шевелится,даже на чемпионат Беларуси
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 25.03.2020 14:47
    +2
    Неудивительно-большинство ставочников ставит на всё,что шевелится,даже на чемпионат Беларуси
    Ссылка
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