Украинский канал покажет все матчи тура чемпионата Беларуси

Осталось смотреть только чемпионат Беларуси

  • 24.03.2020 20:20
  • 2637 просмотров
  • 5 комментариев
Украинский канал покажет все матчи тура чемпионата Беларуси
© dynamo-brest.by

Украинский телеканал Спорт 1, который приобрел права на чемпионат Беларуси, намерен активно показывать матчи этого первенства.

Во 2-м туре Спорт 1 собирается показать все 8 матчей. При этом руководство чемпионата все матчи развело на разное время.

Тур начнется в пятницу.

Ранее права на чемпионат Беларуси закупил и российский МатчТВ, который покажет 6 игр тура.

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Источник — Прессбол

(16 голосов)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 24.03.2020 21:33
    0
    Cityzen83, 24.03.2020 21:17
    Вот именно, кто смеётся последним... Или ты думаешь, что Белоруссия умнее всех? Там же тотальный пздц начнется скоро.
    Может не начаться. Но только из-за того что все остальные перекрыли границы по периметру, ограничили передвижение. Это паразитирование на других или другими словами хитрожопость. Дай Бог не вылезет им боком.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 24.03.2020 21:25
    -1
    Cityzen83, 24.03.2020 21:17
    Вот именно, кто смеётся последним... Или ты думаешь, что Белоруссия умнее всех? Там же тотальный пздц начнется скоро.
    Поки що так і думаю. А життя покаже.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 24.03.2020 21:17
    +1
    fedd1979, 24.03.2020 21:06
    Смішно тим, хто сміється останнім! Як вся економіка більшості країн світу буде в стагнації, а українська - прямо в дупі, от тоді білоруси і поржуть.
    Вот именно, кто смеётся последним... Или ты думаешь, что Белоруссия умнее всех? Там же тотальный пздц начнется скоро.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 24.03.2020 21:06
    -2
    Смішно тим, хто сміється останнім! Як вся економіка більшості країн світу буде в стагнації, а українська - прямо в дупі, от тоді білоруси і поржуть.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 24.03.2020 20:53
    -1
    смешно)) лучше уже австралийский покажите)
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 24.03.2020 21:17
    +1
    fedd1979, 24.03.2020 21:06
    Смішно тим, хто сміється останнім! Як вся економіка більшості країн світу буде в стагнації, а українська - прямо в дупі, от тоді білоруси і поржуть.
    Вот именно, кто смеётся последним... Или ты думаешь, что Белоруссия умнее всех? Там же тотальный пздц начнется скоро.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 24.03.2020 21:33
    0
    Cityzen83, 24.03.2020 21:17
    Вот именно, кто смеётся последним... Или ты думаешь, что Белоруссия умнее всех? Там же тотальный пздц начнется скоро.
    Может не начаться. Но только из-за того что все остальные перекрыли границы по периметру, ограничили передвижение. Это паразитирование на других или другими словами хитрожопость. Дай Бог не вылезет им боком.
    Ссылка
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