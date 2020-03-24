Украинский канал покажет все матчи тура чемпионата Беларуси

Украинский телеканал Спорт 1, который приобрел права на чемпионат Беларуси, намерен активно показывать матчи этого первенства.

Во 2-м туре Спорт 1 собирается показать все 8 матчей. При этом руководство чемпионата все матчи развело на разное время.

Тур начнется в пятницу.

Ранее права на чемпионат Беларуси закупил и российский МатчТВ, который покажет 6 игр тура.