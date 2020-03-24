Украинский канал покажет все матчи тура чемпионата Беларуси

Украинский телеканал Спорт 1, который приобрел права на чемпионат Беларуси, намерен активно показывать матчи этого первенства.
Во 2-м туре Спорт 1 собирается показать все 8 матчей. При этом руководство чемпионата все матчи развело на разное время.
Тур начнется в пятницу.
Ранее права на чемпионат Беларуси закупил и российский МатчТВ, который покажет 6 игр тура.
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Источник — Прессбол
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