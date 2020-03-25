Тренер Олимпика: «Сохранение текущего положение мест в УПЛ - оптимально»

Антон Дяченко рассказал о возможном окончании чемпионата Украины

  • 25.03.2020 12:01
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Тренер Олимпика: «Сохранение текущего положение мест в УПЛ - оптимально»
© ФК Олимпик. Антон Дяченко

Тренер по физподготовке «Олимпика» Антон Дяченко рассказал, какие нагрузки получают футболисты во время карантина, а также порассуждал о том, как можно завершить этот сезон УПЛ.

- Ситуация, мягко говоря, необычная... Затронула весь мир... Но нам нужно, сконцентрироваться на том, что от нас зависит и придерживаться рекомендаций ВОЗ, не паниковать и ждать, пока ситуация не стабилизируется.

- Если чемпионат так и не удастся завершить, каким вы видите оптимальное решение, касательно распределения мест в турнирной таблице?
- Я думаю, что вариант с сохранением текущего положения мест в турнирной таблице и расширением лиги ещё на 4 команды будет оптимальным решением для нынешней ситуации.

- Как сейчас построена ваша работа с футболистами?
- Основная цель для нас сейчас - поддержание физической формы. Поэтому разработали базовую программу, с учётом отсутствия возможности посещать тренажёрный зал, а так же отсутствие большого арсенала инвентаря у игроков.

Упражнения в ней преимущественно общего характера, немного упражнений для верха тела, что не всегда реализуемо во время соревновательного периода, а основная нагрузка адресована ногам и кору.

Следующий шаг - это поддержание связи с ребятами, обсуждение деталей выполнения заданий и помощь в решении и устранении проблем, если они появляются.

Напомним, что розыгрыш УПЛ приостановлен. Когда возобновится чемпионат - неизвестно.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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