Олимпик остановил деятельность клуба и распустил игроков на карантин

«Олимпик» на официальном сайте объявил об остановке деятельности клуба в связи с карантином, который объявлен в Украине.
Т0ренерский штаб, игроки и персонал клуба отправлен по домам с целью соблюдения карантина. Пока что перерыв в работе объявлен до 3-го апреля.
Во вторник УАФ приостановила все турниры из-за пандемии коронавируса. Ряд клубов, включая «Динамо» и «Ворсклу», объявили, что отпустили футболистов по домам.
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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