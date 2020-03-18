Олимпик остановил деятельность клуба и распустил игроков на карантин

«Олимпик» на официальном сайте объявил об остановке деятельности клуба в связи с карантином, который объявлен в Украине.

Т0ренерский штаб, игроки и персонал клуба отправлен по домам с целью соблюдения карантина. Пока что перерыв в работе объявлен до 3-го апреля.

Во вторник УАФ приостановила все турниры из-за пандемии коронавируса. Ряд клубов, включая «Динамо» и «Ворсклу», объявили, что отпустили футболистов по домам.