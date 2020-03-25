Football London: Ярмоленко не попадет в обновленный состав Вест Хэма

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес неоднократно повторял, что со следующего сезона попытается снизить средний возраст футболистов своей команды, дабы на поле одновременно пребывало достаточно «голодных» игроков, которым еще есть что доказывать.

Издание Football.London попыталось спрогнозировать стартовый состав «молотобойцев» с максимальным количеством молодых футболистов, которые смогли бы заиграть в АПЛ.

К сожалению, при таком раскладе для украинца Андрей Ярмоленко не нашлось места в заявке.

Стартовый состав и скамейка запасных «Вест Хэма»:

«Вест Хэм» (4-1-3-2): Фабиански; Кэш, Диоп, Огбонна, Крессвелл; Райс, Соучек, Форнальс; Боуэн, Диангана, Алле.

Запас: Нобл, Снодграсс, Андерсон, Антонио, Бальбуэна, Фредерикс, Рэндольф.

InStat: Ярмоленко – на 25-м месте в АПЛ среди правых вингеров