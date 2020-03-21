InStat: Ярмоленко – на 25-м месте в АПЛ среди правых вингеров

Данный сезон тяжело назвать удачным для Андрея

  • 21.03.2020 18:13
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  • 1 комментарий
InStat: Ярмоленко – на 25-м месте в АПЛ среди правых вингеров
© ФК Вест Хэм

Вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко занимает 25-е место среди футболистов своего амплуа в текущем розыгрыше чемпионате Англии по версии InStat (InStat Index – 272 балла).

Лучшим игроком в этой выборке является Рияд Марез из «Манчестер Сити» (345 баллов). Всего были обработаны данные 42-х правых вингеров.

К примеру, в чемпионате Украины наивысший рейтинг среди правых полузащитников у динамовца Виктора Цыганкова (287 баллов). В тройку самых полезных игроков данного амплуа из числа тех, кто сыграл не меньше тысячи минут, также входят Тете («Шахтер», 272 балла) и Валерий Лучкевич («Александрия», 227 баллов).

Отметим, что Ярмоленко в текущем сезоне провел 15 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. 

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 21.03.2020 18:27
    -1
    і це ще він травмований був і не грав)))
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