Тренер Динамо U19: «Надеюсь, ребята серьезно приняли беседу о коронавирусе»

Игорь Костюк рассказал о том, как проходит карантин

  • 24.03.2020 23:07
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Тренер Динамо U19: «Надеюсь, ребята серьезно приняли беседу о коронавирусе»
© fcdynamo.kiev.ua

Тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк рассказал, что с молодыми игроками была проведена беседа об опасности пандемии коронавируса.

«Несколько человек из дубля, несколько с первой команды и нашей, которые не смогли уехать, остались на базе. Остальные все разъехались по домам. Все получили индивидуальные задания от тренера по физподготовке. Программа направлена на поддержание физической формы».

«Есть план занятий. На каждый день своя тренировка, по дням расписана нагрузка. Ребята работают в недельном цикле с одним выходным. У каждого свои условия. Они профессионалы уже. Практика показывает, что те задания, которые мы им даем, они их выполняют. Здесь все на их совести».

«С ребятами поговорили относительно правил поведения в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, что они должны беречь себя и родных. У них есть младшие братья и сестры, дедушки, бабушки. Поговорили с ними, насколько это серьезно, чтобы не было халатного отношения, потому что если ты заболел, можешь заразить всю семью, команду, весь клуб будет заражен. Поэтому, надеюсь, что ту беседу, которую мы с ними провели, они воспримут серьезно», - сказал Костюк.

Ранее клуб продлил карантин до конца недели.

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Источник — ФК Динамо Киев

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