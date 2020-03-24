Глава ATP: «Травяной сезон пока остается в теннисном календаре»

До лета тенниса не будет

  • 24.03.2020 21:31
  • 40 просмотров
  • 0 комментариев
Глава ATP: «Травяной сезон пока остается в теннисном календаре»
© beckenhamtennisclub.co.uk

Глава мужского тура ATP Андреа Гауденци сохраняет надежду, что травяной теннисный сезон все-таки состоится, однако никаких прогнозов давать не может.

«Мы продолжаем оценивать все варианты по сохранению и максимальной наполненности теннисного календаря, основываясь на различных датах возвращения в Тур. Само собой разумеется, что полное сотрудничество с другими руководящими органами имеет важное значение. Мы тесно сотрудничаем со всеми теннисными турнирами на траве, и они остаются в календаре, как и было запланировано ранее».

«Реальность такова, что ситуация (в мире) развивается быстро, и нет другого выбора, кроме как действовать согласно положению вещей, которые складываются изо дня в день и с недели на неделю», - сказал Гауденци.

Ранее все турниры ATP и WTA были отменены до июня.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности