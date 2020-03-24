Глава ATP: «Травяной сезон пока остается в теннисном календаре»

Глава мужского тура ATP Андреа Гауденци сохраняет надежду, что травяной теннисный сезон все-таки состоится, однако никаких прогнозов давать не может.
«Мы продолжаем оценивать все варианты по сохранению и максимальной наполненности теннисного календаря, основываясь на различных датах возвращения в Тур. Само собой разумеется, что полное сотрудничество с другими руководящими органами имеет важное значение. Мы тесно сотрудничаем со всеми теннисными турнирами на траве, и они остаются в календаре, как и было запланировано ранее».
«Реальность такова, что ситуация (в мире) развивается быстро, и нет другого выбора, кроме как действовать согласно положению вещей, которые складываются изо дня в день и с недели на неделю», - сказал Гауденци.
Источник — Большой теннис Украины
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