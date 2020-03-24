Заури МАХАРАДЗЕ: «Все в Заре мечтают попасть в Лигу чемпионов»

Голкипер луганской «Зари» Заури Махарадзе рассказал о выступлениях команды в сезоне и о своем отношении к остановке чемпионата Украины:

«Мы, как и все, на карантине, но все равно поддерживаем форму настолько, насколько это возможно. Никто не уехал по домам, все находятся в Запорожье. Понятно, что полноценно тренироваться сейчас не можем, но поддерживать себя в тонусе необходимо. Тренерский штаб расписал для нас программу, мы ежедневно приезжаем на базу по специальному графику и тренируемся группами по шесть человек. Занимаемся в тренажерном зале и на поле.

Клубный доктор постоянно на связи. Медицинский штаб внимательно следит, у нас все здоровы. Нельзя сказать, что это выбило нас из колеи. Сейчас просто все переживают за здоровье своих семей – это на первом месте. Каждый понимает уровень угрозы, ту ситуацию, в которой оказалась вся страна и весь мир. Было бы глупо играть в такое время. Я считаю, что руководители украинского футбола сделали все правильно, остановив чемпионат.

Конечно, жизнь каждого человека сейчас поменялась – мы все ограничиваем свои контакты, минимизируем общение с окружающими. Сижу в четырех стенах, иногда езжу за продуктами. Но в городе мало что изменилось – машин как и раньше много.

Хочу еще раз подчеркнуть: остановка чемпионата – это безопасность. А она сейчас превыше всего. Важно, чтобы не только футболисты были в безопасности, но и персонал клубов, те люди, которые организовывают матчи. А главное – болельщики. Ведь мы играем для них, а играть на пустых стадионах всегда неприятно. Что касается нашей формы, то мы действительно неплохо выглядели, набирали обороты после хорошо проведенных сборов. Да, проиграли один матч «Десне», но затем взяли три очка в матче с «Шахтером». За это мы и любим футбол.

Конечно, «Шахтер» – это гранд, победа в таком матче несет в себе особые эмоции. Но мы понимали, насколько для нас важна была победа в этом матче с точки зрения турнирной борьбы. Мы чувствовали, что нам это было под силу. Готовились к игре с горняками как и ко всем, акцентировали свое внимание больше на своей игре.

Не праздновали победу, ведь все понимали, что скорее всего чемпионат остановят. Ждали решения и думали только об этом. Не доигрывать сезон, чтобы остаться в зоне Лиги чемпионов? Это сейчас так кажется – было бы неплохо, чтобы мы финишировали с серебряными медалями. Но это зависит не от нас. Даст Бог, поскорее все наладится, и чемпионат Украины возобновится. Тогда уже на поле будем доказывать, что не зря сейчас идем на второй строчке в таблице. Если нет, то тогда уже руководители УПЛ будут принимать решение, как быть дальше – от нас тут мало что зависит. Мы об этом и не говорим с ребятами.

Мы все об этом мечтаем и очень хотим попасть в Лигу чемпионов. А готовы мы или нет – покажут матчи, если мы все-таки сумеем квалифицироваться в ЛЧ».