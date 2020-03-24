Манчестер Сити хочет подписать Хамеса

«Горожане» готовы предложить «Реалу» обмен на Бернарду Силву

  • 24.03.2020 17:06
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Манчестер Сити хочет подписать Хамеса
© Sports Globe. Хамес Родригес

Английский «Манчестер Сити» летом постарается подписать хавбека мадридского «Реала» и национальной сборной Колумбии Хамеса Родригеса.

По информации источника, «горожане» готовы предложить мадридцам обмен, отдав за Хамеса Бернарду Силву.

В нынешнем сезоне Хамес Родригес получает слишком мало игровой практики в «Реале». На счету 28-летнего игрока 13 матчей и 1 гол во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что колумбийского футболиста хотят подписать «Вулверхэмптон» и «Эвертон», а сам Хамес решил продолжить карьеру в ливерпульском клубе.

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Источник — Don Balon

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