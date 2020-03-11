Вулверхэмптон хочет летом подписать Хамеса Родригеса

«Вулверхэмптон» летом предпримет попытку подписать полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

Агент Родригеса, Жорже Мендеш, находится в хороших отношениях с руководством «Вулверхэмптона» и попытается осуществить этот трансфер.

В нынешнем сезоне Хамес Родригес получает слишком мало игровой практики в «Реал», и также готов сменить клуб.

На счету Хамеса 10 матчей и 1 гол за «Реал» во всех турнирах в нынешнем сезоне.

В январе интерес к Хамесу проявлял «Эвертон».