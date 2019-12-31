Хамес Родригес может перейти в Эвертон

Хавбек «Реала» может продолжить карьеру в АПЛ

  • 31.12.2019 09:44
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Хамес Родригес может перейти в Эвертон
© instagram.com/jamesrodriguez10

«Реал» хочет продать своего полузащитника Хамеса Родригеса, который на первую половину нынешнего сезона не впечатлил ни руководство клуба, ни главного тренера Зинедина Зидана.

Главным претендентом на колумбийца является «Эвертон». Видеть Родригеса в «Эвертоне» хочет новый тренер команды Карло Анчелотти, который ранее уже работал с Хамесом в «Реале» и «Баварии».

Сумма трансфера может составить от 42 до 50 млн евро. Контракт Родригеса с «Реалом» действует до лета 2021 года.

Ранее «Эвертон» провел переговоры с Адриеном Рабьо.

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Источник — El Desmarque

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