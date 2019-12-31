Агент Рабьо провел переговоры с Эвертоном

Французский полузащитник Адриен Рабьо может покинуть «Ювентус» во время зимнего трансферного окна. Он является одной из приоритетных трансферных целей для нового тренера «Эвертона» Карло Анчелотти.
Мать и агент Адриена Рабьо уже провела переговоры с «Эвертоном». При этом сам «Ювентус» не хочет отпускать француза в январе.
Рабьо перешел в «Ювентус» из ПСЖ в статусе свободного агента летом текущего года. В нынешнем сезоне он провел всего 9 матчей в Серии А.
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Источник — Daily Mail
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