Ювентус не отпускает Рабьо в Арсенал

Туринский клуб хочет сохранить полузащитника

  • 26.12.2019 13:58
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Ювентус не отпускает Рабьо в Арсенал
© Actu Foot. Адриен Рабьо
«Ювентус» не продаст Адриена Рабьо в «Арсенал».
 
Напомним, что лондонский клуб хочет подписать французского хавбека в январе. Как сообщает Daily Star, «Ювентус» отказывается отпускать Рабьо, поскольку рассчитывает на него. В то же время «бьянконери» готовы отдать «Арсеналу» другого хавбека - Эмре Джана.
 
Отметим, что сам Рабьо хочет сменить клуб, поскольку недоволен своим положением в «Ювентусе».
 
Отметим, что в этом сезоне француз провел за туринцев 12 матчей и не отметился результативными действиями. Контрактное соглашение Рабьо с «Ювентусом» рассчитано до 2023 года.
 
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Источник — Daily Star

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