Ювентус не отпускает Рабьо в Арсенал

«Ювентус» не продаст Адриена Рабьо в «Арсенал».

Отметим, что сам Рабьо хочет сменить клуб, поскольку недоволен своим положением в «Ювентусе».

Отметим, что в этом сезоне француз провел за туринцев 12 матчей и не отметился результативными действиями. Контрактное соглашение Рабьо с «Ювентусом» рассчитано до 2023 года.