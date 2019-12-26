Ювентус не отпускает Рабьо в Арсенал

«Ювентус» не продаст Адриена Рабьо в «Арсенал».
Напомним, что лондонский клуб хочет подписать французского хавбека в январе. Как сообщает Daily Star, «Ювентус» отказывается отпускать Рабьо, поскольку рассчитывает на него. В то же время «бьянконери» готовы отдать «Арсеналу» другого хавбека - Эмре Джана.
Отметим, что сам Рабьо хочет сменить клуб, поскольку недоволен своим положением в «Ювентусе».
Отметим, что в этом сезоне француз провел за туринцев 12 матчей и не отметился результативными действиями. Контрактное соглашение Рабьо с «Ювентусом» рассчитано до 2023 года.
Источник — Daily Star
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