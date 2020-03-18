Хамес Родригес хочет продолжить карьеру в Эвертоне

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес, скорее всего, этим летом покинет Мадрид.

Колумбийского футболиста хотят подписать «Вулверхэмптон» и «Эвертон». Футболист решил продолжить карьеру в ливерпульском клубе.

В нынешнем сезоне Хамес Родригес получает слишком мало игровой практики в «Реал», и также готов сменить клуб.

На счету Хамеса 13 матчей и 1 гол за «Реал» во всех турнирах в нынешнем сезоне.