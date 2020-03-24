Наполи решил не возобновлять тренировки

Руководство итальянского «Наполи» приняло решение не возобновлять тренировочные занятия. Ранее «Наполи» собирался провести тренировку 25 марта, несмотря на пандемию коронавируса.
«Все занятия приостановлены на неопределенный срок. Дата их возобновления будет установлена в зависимости от развития чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с распространением вируса Covid-19», - говорится в заявлении клуба.
Напомним, в начале марта итальянские власти приостановили все спортивные мероприятия в стране из-за угрозы распространения
инфекции.
Источник — ФК Наполи
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