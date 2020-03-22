Лацио отменил возобновление тренировок после критики болельщиков

Римский клуб продолжит находиться на карантине

  • 22.03.2020 22:01
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Лацио отменил возобновление тренировок после критики болельщиков
© Твиттер Лацио

«Лацио» не будет возобновлять тренировки 25 марта, как было запланировано изначально. Римский клуб хотел возобновить тренировки в один день с «Наполи», но после того, как это было негативно воспринято болельщиками и общественностью, решил продлить карантин.

В Италии пандемия коронавируса не идет на спад. В воскресенье зафиксировано 5,560 новых случаев заражения, погиб 651 человек.

Ранее сообщалось, что «Наполи» также планирует выйти из карантина 25 марта. По информации Football Italia, клуб из Неаполя также продлит карантин.

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Источник — Football-Italia

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