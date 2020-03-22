Лацио отменил возобновление тренировок после критики болельщиков

«Лацио» не будет возобновлять тренировки 25 марта, как было запланировано изначально. Римский клуб хотел возобновить тренировки в один день с «Наполи», но после того, как это было негативно воспринято болельщиками и общественностью, решил продлить карантин.
В Италии пандемия коронавируса не идет на спад. В воскресенье зафиксировано 5,560 новых случаев заражения, погиб 651 человек.
Ранее сообщалось, что «Наполи» также планирует выйти из карантина 25 марта. По информации Football Italia, клуб из Неаполя также продлит карантин.
Источник — Football-Italia
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