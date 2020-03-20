Наполи возобновит тренировки 25 марта

Несмотря на запрет правительства Италии на проведение спортивных мероприятий, «Наполи» сегодня официально объявил о том, что в среду, 25 марта, клуб возобновит тренировки.
Чемпионат Италии сейчас приостановлен из-за коронавируса как минимум до 3 апреля. Скорее всего, пауза в Серии А будет продлена, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране в последние дни только ухудшается.
Ранее сообщалось о том, что «Наполи» интересуется Андреа Белотти.
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Источник — ФК Наполи
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