Наполи возобновит тренировки 25 марта

Несмотря на запрет правительства Италии на проведение спортивных мероприятий, «Наполи» сегодня официально объявил о том, что в среду, 25 марта, клуб возобновит тренировки.

Чемпионат Италии сейчас приостановлен из-за коронавируса как минимум до 3 апреля. Скорее всего, пауза в Серии А будет продлена, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране в последние дни только ухудшается.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» интересуется Андреа Белотти.