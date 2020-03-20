Наполи и Рома хотят подписать форварда Торино

26-летним форвардом «Торино» и национальной сборной Италии Андреа Белотти интересуются «Наполи» и «Рома».

В контракте нападающего прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, но этот пункт контракта относится к командам за пределами страны.

Отметим, что в этом сезоне Белотти провел 23 матча в итальянской Серии А, в которых забил 9 мячей и сделал 1 ассист. Также он забил шесть мячей в шести матчах квалификации Лиги Европы.

Чемпионат Италии пока ушел на паузу, которая вызвана пандемией коронавируса. Ожидается, что турнир смогут возобновить в начале мая.