Арсенал намерен расстаться с пятью игроками

«Арсенал» этим летом собирается продать сразу пять футболистов.

Главный тренер команды Микель Артета не рассчитывает на защитников Шкодрана Мустафи, Сократиса Папастатопулоса и Сеада Колашинаца. Также клуб продаст Генриха Мхитаряня и Мохамеда Эль-Ненни, которые играют в аренде за «Рому» и «Бешикташ».

Сообщается, что «Арсенал» планирует выручить за футболистов около 150 миллионов евро. Эти деньги планируется направить на усиление команды.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет купить 22-летнего бомбардира «Селтика».