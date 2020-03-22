Арсенал хочет купить 22-летнего бомбардира Селтика

Одсон Эдуар в этом сезоне забил 28 мячей

  • 22.03.2020 12:47
  • 349 просмотров
  • 1 комментарий
Арсенал хочет купить 22-летнего бомбардира Селтика
© Thisisfutbol. Одсонн Эдуар

«Арсенал» собирается подписать нападающего «Селтика» Одсонна Эдуара.

За 22-летнего француза «канонирам» придется заплатить около 30 млн евро.

Также игроком интересуется «Эвертон».

В этом сезоне на счету Эдуара 28 голов во всех турнирах за «Селтик».

Отметим, что этим летом «Арсенал», скорее всего, покинет основной форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

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Источник — Sky Sports

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 22.03.2020 13:24
    0
    Блін, думав Шведа малого, а тут негра якогось. Біда якась з Васіним сином. На хєр було пертися в другорядний чемп і там не грати, якщо можна в "наш" чемпіонат Бельгії і там по 5-7 ложити за сезон легко?
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 22.03.2020 13:24
    0
    Блін, думав Шведа малого, а тут негра якогось. Біда якась з Васіним сином. На хєр було пертися в другорядний чемп і там не грати, якщо можна в "наш" чемпіонат Бельгії і там по 5-7 ложити за сезон легко?
    Ссылка
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