Арсенал хочет купить 22-летнего бомбардира Селтика

«Арсенал» собирается подписать нападающего «Селтика» Одсонна Эдуара.
За 22-летнего француза «канонирам» придется заплатить около 30 млн евро.
Также игроком интересуется «Эвертон».
В этом сезоне на счету Эдуара 28 голов во всех турнирах за «Селтик».
Отметим, что этим летом «Арсенал», скорее всего, покинет основной форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.
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Источник — Sky Sports
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