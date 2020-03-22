Арсенал хочет купить 22-летнего бомбардира Селтика

«Арсенал» собирается подписать нападающего «Селтика» Одсонна Эдуара.

За 22-летнего француза «канонирам» придется заплатить около 30 млн евро.

Также игроком интересуется «Эвертон».

В этом сезоне на счету Эдуара 28 голов во всех турнирах за «Селтик».

Отметим, что этим летом «Арсенал», скорее всего, покинет основной форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.